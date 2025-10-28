В Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло минувшей ночью в провинции Балыкесир на западе Турции. После первого толчка было зафиксировано еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

Как сообщает ТАСС, эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км.

По словам глава МВД Турции Али Ерликая, обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин. Данные о погибших и о находящихся под завалами пока не поступали.

Напомним, в феврале этого года в Турции произошло несколько мощных землетрясений. В результате стихийных бедствий в стране погибли 48 тысяч человек. В апреле в Стамбуле произошло мощное землетрясение. Всего толчков было два, магнитуда самого сильного составила 6,2.второй оценивают в 3,9-4. Пострадали 236 человек. Как заявил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан, это землетрясение было предвестником более масштабного катаклизма.