27 Октября 2025
Уральский ФО
Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Приоритетом бюджета Владимирской области на 2026-2028 годы будут социальные обязательства и господдержка

27 октября Губернатор Александр Авдеев провёл заседание Правительства Владимирской области, на котором главным вопросом повестки был проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Исполняющий обязанности министра финансов Максим Васенин доложил, что доходная часть бюджета на следующий год прогнозируется в размере более 118 млрд рублей, на 2027 год – 121,5 млрд рублей, на 2028-й – 127,9 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 130,3 млрд рублей в 2026 году, 126,4 млрд – в 2027-м и 132,6 млрд – в 2028-м.

На заседании было отмечено, что ключевыми приоритетами областного бюджета является в первую очередь выполнение всех социальных обязательств перед населением.

Более 61% областного бюджета предлагается направить на финансирование социальной сферы. На социальную политику на следующий год заложено 28,2 млрд рублей (почти на 9№ больше, чем в 2025 году). Поддержкой смогут воспользоваться более 500 тысяч жителей области.

Фото: avo.ru

Кроме того, предусмотрены меры поддержки муниципалитетам. Продолжится реализация региональных программ, направленных на благоустройство территорий («Благодвор», «30 на 70»), а также федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: avo.ru

«Экономика области стабильно развивается, и всё же в новом периоде нам потребуется предельная собранность. Высокие процентные ставки, изменение налогового законодательства и другие процессы в стране и в мире могут отразиться на инвестиционной активности, на доходной части бюджета и сроках воплощения проектов. Нам с депутатским корпусом нужно быть в постоянном контакте с муниципалитетами, с предпринимательским сообществом, чтобы при необходимости скорректировать расходную часть. Первоочередные задачи для Правительства – выполнение социальных обязательств перед жителями и успешное завершение уже начатых проектов», – подчеркнул Александр Авдеев.

Проект областного бюджета в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание. Работа над документом продолжится.

Теги: бюджет владимирской области, александр авдеев, социальная направленность.ю социальные обязательства


