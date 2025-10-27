27 Октября 2025
Общество Владимирская область
Фото: Денис Мельниченко

Правительство Владимирской области и Благотворительный фонд «Возрождение и Надежда» подписали соглашение о сотрудничестве

24 – 27 октября Суздаль в очередной раз стал местом встречи участников Форума-фестиваля «Вера. Надежда. Любовь». В этом году он был посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Во Владимирской области собрались представители более 30 регионов России и дружественных государств.

«Ежегодно Суздаль становится площадкой для проведения праздника семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел. Его добрая традиция – Марафон равных возможностей – благотворительная акция для детей и молодёжи с ограничениями по здоровью, но безграничными способностями и оптимизмом. Признателен фонду «Возрождение и Надежда», его бессменному президенту Ирине Богачёвой, депутатам Государственной Думы Ларисе Тутовой и Алексею Говырину, которые всегда поддерживают мероприятие, меценатам – иными словами, всем, кто по зову сердца творит благие дела. Очень приятно, что с вашим участием Владимирская область, вся наша страна развиваются как территория талантов, приятия и добра», – отметил Губернатор Александр Авдеев.

(2025)|Фото: avo.ru

В ходе форума-фестиваля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Владимирской области и Благотворительным фондом «Возрождение и Надежда».

Фонд на протяжении 17 лет проводит форум «Вера. Надежда. Любовь», 12 из которых – в Суздале. Для жителей Владимирской области фестиваль стал уже традиционным мероприятием и авторитетной дискуссионной площадкой. В рамках соглашения будут укрепляться партнёрские связи в таких направлениях, как образование, культура, молодёжная политика, физкультура и спорт, социальная защита населения, здравоохранение.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Семьи-участники представили свои таланты, творческие достижения, презентовали культурные традиции регионов России, подчеркнув тем самым разнообразие нашей страны. Для гостей форума были организованы мастер-классы по народным промыслам, выставки-ярмарки изделий ручной работы, концерты, круглые столы и конференции по вопросам сохранения и популяризации семейных ценностей, исторической памяти и патриотического воспитания. В этом году благотворительный Марафон равных возможностей объединил культуру и спорт.

александр авдеев, форум вера надежда любовь, благотворительный фонд


