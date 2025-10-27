В квартире на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге взорвался газ

В одной из квартир в Екатеринбурге в 5-этажном жилом доме на Елизаветинском шоссе произошел хлопок газа. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Инцидент произошел сегодня вечером - сообщение о нем поступило в 16.25. Прибыв на место, огнеборцы установили, что в квартире на третьем этаже разгерметизировался туристический баллон, из-за чего и произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

Помимо дверных и оконных проемов никто не пострадал, эвакуация жильцов тоже не потребовалась.

К месту происшествия выезжали три единицы техники и семь огнеборцев. Специалисты МЧС России находятся на месте и продолжают сбор информации.