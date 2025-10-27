Возможность возобновления прямых рейсов в Южную Корею прорабатывается – Минтранс РФ

Российские власти прорабатывают возможность возобновления авиасообщения между РФ и Южной Кореей, а также с рядом других стран, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он не уточнил, о каких еще государствах идет речь.

"Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет", - сказал министр, отвечая на вопрос про авиасообщение между РФ и Южной Кореей. Вопрос прорабатывается "в числе прочих", отметил Никитин.

Ранее "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко сообщили, что Москва и Сеул обсуждают возобновление прямых рейсов.