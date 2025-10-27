Металлурги из Челябинской области получили разъяснения по сокращению на "Ашинском металлургическом заводе"

В Аше Челябинской области сотрудники ПАО "Ашинский металлургический завод", попадающие под сокращение из-за консервации цеха нержавеющей стали, получили разъяснения о своих трудовых правах и возможностях трудоустройства. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По планам консервации цеха, под сокращение попадают более 300 работников. Поэтому сотрудникам рассказали о порядке перевода на другие должности, возможности профессионального обучения и постановки на учет в Центре занятости.

Для того, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов сотрудников завода и минимизировать социальные риски, вопрос консервации предприятия поставлен на личный контроль городского прокурора Александра Калинина.

Напомним, что в конце сентября 2025 года цех нержавеющей стали был закрыт. Предприятие решило сосредоточить силы на основных направлениях металлургии и модернизации. В начале октября завод сообщил о планируемом сокращении штата.