Уральский музыкант Сергей Бобунец выступит перед матчем сборных России и Перу

Известный уральский музыкант, бывший лидер екатеринбургской группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец выступит перед товарищеским футбольным матчем между сборными России и Перу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза, Бобунец выступит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Его концерт пройдет в рамках фестиваля болельщиков перед игрой на площади стадиона.

Товарищеский матч Россия – Перу состоится 12 ноября. Начало игры – в 20:00.

Напомним, в сентябре сборная России по футболу разгромила сборную Катара в товарищеской встрече.