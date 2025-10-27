Ставки по комбинированным кредитам с льготной ипотекой могут снизиться

В Минфине России заявили о возможном снижении ставки по так называемым комбинированным льготным ипотечным кредитам. Число рефинансирований не ограничено.

Сейчас банки оформляют комбинированные кредиты, поскольку у льготной ипотеки есть лимит на стоимость жилья (12 млн руб. для столиц и 6 млн руб. для регионов). Хоть власти и утверждают, что этих лимитов достаточно для покупки квартиры на семью (то есть не однушки), аналитики рынка и статистика по комбинированным кредитам указывают на обратное. Можно взять "смешанный" кредит: недостающую сумму сверх лимита – по рыночной ставке, итоговая ставка будет средней между коммерческим кредитом и льготным.

В Минфине отметили, что из-за снижения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки по ипотеке сокращаются. Размер, на который можно снизить ставку, будет определяться рыночными условиями и зависеть от ключевой ставки и стоимости фондирования. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось как выдача нового. Поскольку льготный ипотечный кредит можно взять один раз, при рефинансировании ставка пересчитывалась по рыночной стоимости, отмечают "Ведомости".