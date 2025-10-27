Из-за ноябрьских праздников изменился срок выплаты детских пособий за октябрь в Свердловской области

Свердловчане получат детские пособия за октябрь в первый день ноября 2025 года, поскольку стандартный день выплаты совпадает с выходным.

На банковские карты поступят:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

• ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.



5 ноября родители получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.



Для тех, кто официально трудоустроен, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет выплачено до конца первой рабочей недели месяца — до 7 ноября.



Для пенсионеров первая волна выплат пенсии ожидается 13 ноября, вторая — 20 ноября.



Эти сроки касаются исключительно перевода средств на банковские карты платежной системы "МИР".



Отделение СФР по Свердловской области напоминает, что зачисление выплат на счет банковской карты происходит в течение всего рабочего дня, независимо от графика работы банка.



Получатели, выбравшие доставку денежных средств через почту, могут рассчитывать на получение выплат с 3 по 24 ноября. Конкретную дату лучше уточнить заранее в своём отделении почтовой службы.