Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Политика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Депутаты городской Думы избрали Дмитрия Денисова Главой Калуги

27 октября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги. Губернатор Калужской области Владислав Шапша представил на рассмотрение депутатов 3 кандидатуры для замещения должности Главы Калуги. Среди них: временно исполняющий полномочия Главы городского округа Дмитрий Денисов, депутат Думы от партии ЛДПР Виктор Тарасенков и депутат Думы от Партии пенсионеров Иван Родин.

Кандидаты изложили свои программы, после чего в ходе тайного голосования на должность главы городского округа города Калуги был избран Дмитрий Денисов.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«За последние шесть лет под руководством Дмитрия Александровича Денисова Калуга стала краше и благоустроенней. Преобразились набережная Яченского водохранилища и сквер Волкова, реализованы крупные инфраструктурные проекты: реконструированы «Синие мосты», построен Северный объезд, на Правобережье появилась новая современная поликлиника. Значительно обновлён подвижной состав общественного транспорта.  Желаю Дмитрию Александровичу успехов и благодарю за готовность взять на себя эту большую ответственность», – отметила в своём выступлении заместитель Губернатора Калужской области Карина Башкатова.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Председатель Думы Юрий Моисеев поздравил вновь избранного Главу города и пожелал ему успехов.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Занимая пост Городского Головы Калуги на протяжении порядка шести лет, Дмитрий Александрович Денисов продемонстрировал высокий профессионализм, умение взаимодействовать с жителями, способность успешно реализовывать масштабные проекты. Уверен, вместе мы продолжим плодотворно трудиться на благо Калуги и калужан», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Теги: депутаты, юрий моисеев, дмитрий денисов, глава калуги


