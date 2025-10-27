В "Кольцово" задержали нелегальную мигрантку, курившую в самолете

В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге задержали 25-летнюю нелегальную мигрантку, курившую в самолете. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Инцидент произошел на днях. В дежурную часть транспортной полиции аэропорта поступило сообщение, что к самолету, пребывающему из Москвы, необходим наряд полиции. Причиной стала пассажирка, которая во время полета закрылась в кабине туалета, чтобы выкурить сигарету. Девушку задержали и доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что ранее иностранка не имела проблем с законом, а также, что она нарушила требования миграционного законодательства РФ. Прибыв в страну в апреле, она должна была пройти обязательный миграционный контроль, чего не сделала. 19 июля срок ее пребывания в стране истек, но она продолжила проживать в Московской области, а затем решила переехать в Екатеринбург.

В отношении нарушительницы транспортные полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ, по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ.

За курение на борту самолета и нарушение требования миграционного законодательства иностранке придется заплатить штрафы. После этого последует административное выдворение из страны. До исполнения решения гражданка помещена в центр временного содержания иностранных граждан.