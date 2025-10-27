В Челябинске банковскую карту можно привязать к проездной

С 1 ноября 2025 года в Челябинске и Копейске появится возможность оформлять месячный проездной на банковскую карту. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Южного Урала.

Теперь жители региона смогут использовать банковскую карту как проездной: оплачивать поездки и хранить месячный абонемент без необходимости заводить отдельную транспортную карту. Кроме того, вводится суточный безлимитный билет стоимостью 150 рублей, а месячные проездные станут выгоднее благодаря перерасчету стоимости на 40 поездок.

Также с 1 ноября проводится индексация тарифов на городских и межмуниципальных маршрутах.

Новые тарифы:

Муниципальные маршруты (Челябинск, Копейск):

транспортная карта – 40 руб., банковская – 44 руб., наличные – 50 руб., суточный безлимитный – 150 руб., месячный проездной – 1600 руб., льготный разовый билет – 20 руб.

Межмуниципальные маршруты внутри агломерации:

транспортная и банковская карта – 50 руб., наличные – 55 руб.

Межмуниципальные маршруты за пределами агломерации:

среднее повышение тарифа за 1 км – с 4,45 до 5 рублей.