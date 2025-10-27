ГП признала нежелательными в России Ideas for Change* и Truth Hounds*

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организаций Ideas for Change и Truth Hounds. Обе расположены в Киеве и основаны в 2014-15 гг.

Ideas for Change размещает публикации, осуждающие специальную военную операцию, призывает не признавать результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, а также увеличивать поставки вооружения для Киева. Одной из ключевых задач Truth Hounds является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе специальной военной операции.

Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с нашей страной. Ideas for Change и Truth Hounds активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку. Партнерами Truth Hounds являются National Endowment for Democracy, Justice for Journalists Foundation и другие организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной, сообщает Генпрокуратура.