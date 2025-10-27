Третьеклассник из Екатеринбурга перевел мошенникам с телефона отца почти полмиллиона рублей

В Екатеринбурге мошенники воспользовались доверчивостью 9-летнего мальчика и вынудили перевести с отца телефона более 400 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Накануне в полицию обратился местный житель, который рассказал о произошедшем. По его словам, третьекласснику в мессенджере пришло предложение принять участие в конкурсе и разгадать ребус, в котором зашифрована некая известная личность. Затем школьнику пришло сообщение о выигрыше, однако "организаторы" сообщили, что переводить его на карту несовершеннолетнего не могут. Тогда мальчик предложил отправить деньги на счет его отца, а для этого мошенники запросили у него 16 цифр с банковской карты и личные данные.

Мальчик уже начал вводить данные, но испугался и завершил процедуру. Однако неизвестные снова связались с ребенком и упрекнули его в том, что он прервал передачу данных, из-за чего у них произошла "дорогостоящая поломка на сервере" и теперь он должен оплатить штраф. Перепуганный школьник ответил, что у него нет денег. Тогда ему было велено взять телефон отца и перевести нужную сумму с него.

Третьеклассник забрал телефон отца ночью и стал переводить деньги на указанные счета. К четырем утра все деньги с карты были списаны и тогда злоумышленники попросили оформить кредит через онлайн банк. Тогда мальчик и понял, с кем действительно общался все это время и разбудил родителей.

Общий ущерб составил 430 тыс. рублей — личные накопления заявителя. По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Полиция в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным.