В Тюмени оштрафовали собственника общежития для рабочих, участвующих в реконструкции аэропорта "Рощино"

Собственник общежития для рабочих, участвующих в реконструкции аэропорта "Рощино", оштрафован за неисполнение требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Тюменской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в общежитии рабочих вблизи воздушной гавани города. Были выявлены многочисленные нарушения правил противопожарного режима, угрожающие жизни и здоровью проживающих.

По фактам выявленных нарушений транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.