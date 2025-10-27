Тагильчанина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ во "ВКонтакте"

Жителя Нижнего Тагила признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ после комментария в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В суде было установлено, что Евгений, используя псевдоним во "ВКонтакте", оставил под постом в сообществе "Литовское братство" негативный комментарий, порочащий российскую армию. Его действия были квалифицированы как "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Сам подсудимый в суд не явился, но подал ходатайство о рассмотрении дела без его участия, в котором также признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд же постановил, что Евгений писал комментарий с целью подрыва авторитета ВС РФ, искажал их цели и задачи.

Поскольку административное правонарушение было совершено впервые, а тагильчанин признал свою вину и раскаялся, ему был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Вынесенное постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.