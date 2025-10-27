Более трети мигрантов не сдали экзамены на знание русского языка и истории РФ с первого раза

Более трети мигрантов (35%) в третьем квартале не смогли сдать экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства с первой попытки. Сдавали экзамен более 275 тыс. человек, сообщили в Минобрнауки России. Сдали экзамен (с первой и последующих попыток) в итоге 86,9%.

Сейчас экзамены сдают в 203 пунктах на территории всех субъектов страны, а также в Таджикистане и Узбекистане. В том числе – в 88 российских вузах, передает РИА Новости.

В сентябре этого года выяснилось, что почти 90% детей мигрантов, прошедших тестирование на знание русского языка, не могут быть зачислены в российские школы. Всего за апрель-август документы в школы сдали родители 23 тыс. 616 детей, не являющихся гражданами России. Полный комплект документов сдан на 8 тыс. 223 ребёнка, которые были направлены на тестирование. Прошли тест 5 тыс. 940 детей, из них успешно с ним справились 2 тыс. 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах).