В Воронеже суд освободил из-под стражи лидера азербайджанской диаспоры региона Юсифа Халилова. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, Халилов уже находится в Азербайджане и через некоторое время может вернуться в Воронеж.

Известно, что Халилов является совладельцем Алексеевского рынка, самого крупного в Воронеже. Он также владеет рестораном "Ярды Superbar", кафе "Форт".

Предпринимателя арестовали в августе. По версии следствия, он через посредника дал взятку 330 тысяч рублей врачу, члену призывной комиссии, за признание его сына непригодным к службе в армии. В июле телеграм-каналы писали, что силовики пришли домой к Халилову с обысками.

Напомним, в июне в Екатеринбурге были задержаны якобы участники "азербайджанской ОПГ". Их подозревают в убийствах. Кроме того, был арестован экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму".

После этого власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они также были арестованы.

В октябре Белоусов и Картавых были освобождены и вернулись в Россию. Это произошло после переговоров президентов РФ и Азербайджана.