Шахназаров: Вместо "Разговоров о важном" показывайте детям кино

Генеральный директор киностудии "Мосфильм", народный артист России Карен Шахназаров предложил заменить школьные "Разговоры о важном" просмотром кино. По его мнению, такой урок был бы самым любимым у детей.

"Я вижу, что присутствует элемент противостояния со ссылкой на то, что времени в школе нет. На это я говорю: "Вместо того, чтобы [проводить] "Разговоры о важном", показывайте кино", - сказал Шахназаров.

Недавно Минпросвещения РФ составило список ста фильмов, обязательных для школьной программы. Составить такой перечень поручал президент Владимир Путин, чтобы дети познакомились с золотым фондом отечественного кино для расширения культурного кругозора и развития эстетического вкуса. Рекомендуется использовать фрагменты фильмов из списка на уроках литературы, истории, ИЗО и музыки. Однако это лишь рекомендация. Кино в школе нет.

Шахназаров считает, что это вполне возможно - иногда, но регулярно, показывать детям фильмы в школе.