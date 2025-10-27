Моор вместе с Афанасьевым посетили новый детский сад, который сдали досрочно

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с главой Тюмени Максимом Афанасьевым посетили новый детский сад №187 на улице Вьюжной, сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

Его сдали досрочно – на два месяца раньше. В саду созданы современные условия для воспитанников.

"Просторные, светлые помещения, интерактивное оборудование, залы для музыки, физкультуры и робототехники, соляная комната, кабинеты психолога и логопеда – всё продумано до мелочей, чтобы детям было интересно, комфортно и безопасно. В садике поговорил с многодетной мамой Валерией Мартыновой. Сюда она привела младшую дочку. Валерия рассказала о впечатлениях: всё понравилось, садик рядом с домом. В этот же день осмотрел новый корпус детского сада №151 на улице Интернациональной. Здесь также созданы все условия для развития и игр: работают музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога", - прокомментировал губернатор.

Новые детские сады – часть важного национального проекта "Семья", направленного на поддержку семей с детьми. Это место, где происходят первые открытия, где у детей формируется любовь к жизни и понимание, что ты часть большой дружной страны.