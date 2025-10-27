В Челябинской области усилили систему защиты детей

В Челябинской области внедряют новые инструменты для оперативной защиты несовершеннолетних. Теперь дети смогут экстренно обратиться за помощью в случае опасности одним нажатием кнопки на смартфоне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Новая система позволяет ребенку передать сигнал тревоги родителям и экстренным службам. Добровольцы и операторы видят местоположение, слышат происходящее вокруг и оперативно реагируют на ситуацию. Все обращения контролируются круглосуточно специалистами по безопасности.

Меры будут реализовываться в рамках федерального проекта "Защитник", к которому уже присоединились более 25 тыс. жителей региона и более 200 городов по всей стране. Проект объединяет родителей, педагогов и волонтеров, чтобы обеспечить безопасность детей в любой ситуации.