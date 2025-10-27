СМИ: Льготную ипотеку будут выдавать только одну на семью

Российские власти введут новые ограничения на получение льготной ипотеки. С февраля 2026 года будет запрещено оформлять более одного такого кредита на семью, передает "Интерфакс" со ссылкой на планы Минфина.

Изменения сделают супругов обязательными созаемщиками по кредиту (сейчас каждый из супругов может оформить ипотеку на себя и быть единственным участником сделки). Исключением будут случаи, когда супруг/супруга не являются гражданином РФ.

Также сообщается, что с 2026 года снизятся уровни возмещения по семейной ипотеке: размер субсидий по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2%, на ИЖС - 2,5%.