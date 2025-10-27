В Югре двое рыбаков утонули в водоеме

В Югре двое мужчин погибли в водоеме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

25 октября 2025 года в Сургутский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что около 46 километра автодороги "Подъезд к городу Сургут" в водоеме обнаружены перевернутая резиновая лодка и тела двух мужчин.

По данному факту следователями проводится процессуальная проверка.

Личности погибших установлены – это жители Сургута 1979 и 1968 годов рождения, которые 22 октября вместе отправились на рыбалку. При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.