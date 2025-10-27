ВС РФ заняли бóльшую часть Красноармейска - Пушилин

Бóльшая часть Красноармейска уже находится под контролем ВС РФ. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава ДНР Денис Пушилин. Продолжается охват боевиков в Красноармейско-Димитровской агломерации.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об окружении более 5 тысяч боевиков ВСУ под Красноармейском. По словам Пушилина, у наших военных есть продвижение и к северу от города - в районе Родинского.

Обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что еще есть длинный и узкий коридор, который не занят нашими подразделениями, но противник им пользоваться все равно уже не может. С учетом дронов это можно считать окружением. Он считает, что штурм Красноармейска войдет в учебники по военному делу, потому что штурма как такового не было, зато было системное просачивание мелкими группами, приведшее к обрезанию логистики боевиков и отводу (уничтожению) их расчетов БПЛА настолько далеко, что они все меньше и меньше могли оказывать влияние на наше продвижение в городе. Единственное, о чем можно жалеть, - что боевикам удалось вывести из окружения все "элитные" подразделения, прикрывавшиеся второстепенными частями, отмечает Подоляка.

Киевский главарь Зеленский в своем новом ролике посетовал на "сложную ситуацию и в Покровске (Красноармейске. - прим. Накануне.RU), и во всех соседних районах".