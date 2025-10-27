"Антитеррор" назвал фейком новости о нехватке бензина для "скорых" в Свердловской области

Новости об отказе "скорой помощи" в Свердловской области выезжать на вызовы из-за дефицита бензина являются фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал".

Ранее в одном из местных пабликов для мам пользовательница написала, что долго не могла вызвать врача на дом к больному ребенку - ее сначала пытались консультировать по телефону. После того, как медики все же приехали, они пояснили, что топливо для машин поставляется нерегулярно, потому у бригад распоряжение выезжать только на срочные вызовы - в противном случае, "скорая" может просто не доехать к тем, кому действительно нужна помощь.

"Антитеррор" сообщает, что аналогичные сообщения появились в пабликах и других регионов и не имеют ничего общего с реальностью.

"Скорая медицинская помощь в Свердловской области работает в штатном режиме. Всем жителям региона медицинская помощь, включая выезды бригад скорой помощи, оказывается в полном объеме и в соответствии с установленным порядком. Просим не распространять непроверенную или заведомо ложную информацию в мессенджерах и социальных сетях", - говорится в сообщении.

В нем любителей распространять дезинформацию также предупредили об административной и уголовной ответственности.

Еще в начале месяца сеть АЗС Tamic Energy временно ограничила продажу топлива до 30 литров бензина и 70 литров дизеля на одну единицу техники. Тогда в правительстве региона отметили, что это индивидуальная проблема одной отдельной фирмы и поднимать панику не стоит - в Свердловской области дефицита топлива не наблюдается.