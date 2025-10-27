6 млн рублей направят из бюджета Владимирской области на создание ещё 2 проектов пешеходных турмаршрутов

На создание двух новых пешеходных туристических маршрутов в городе Гусь-Хрустальном и Ковровском районе Владимирской области направят 6 млн рублей из областного бюджета – по 3 млн на каждый объект.

Постановление Правительства Владимирской области об этом подписал Губернатор Александр Авдеев.

Эти проекты органов местного самоуправления были представлены на областной конкурс по созданию благоприятных условий для развития туризма. В состав конкурсной комиссии входили представители региональных министерств предпринимательства и туризма, экономического развития и промышленности, внутренней политики, жилищно-коммунального хозяйства, инспекции госохраны объектов культурного наследия, Владимирского госуниверситета, Торгово-промышленной палаты региона, Общественных палат области и города Владимира, реготделения «Опоры России». В результате обсуждения поддержаны оба проекта, которые должны быть реализованы в 2026 году.

Администрация города Гусь-Хрустального разработала пешеходный маршрут «В поисках утерянного рецепта стекла». Он состоит из нескольких этапов с заданиями и головоломками о секретах стеклоделов. На маршруте планируется создать новый арт-объект и интерактивный сенсорный киоск.

Администрация Ковровского района предложила проект «Погружение в эпоху дворянства через создание малых архитектурных форм и арт-объектов в усадьбе Танеевых в селе Маринино». Это позволит организовать новую площадку для проведения интерактивных мероприятий.

Инициативы соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».