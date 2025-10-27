В Центральном районе Челябинска для поиска утечек в теплосети добавят краситель

В Центральном районе Челябинска для поиска утечек в теплосети добавят безопасный органический краситель. Об этом сообщили в пресс-службе АО "УСТЭК-Челябинск".

По словам представителей теплоэнергетической компании, краситель придает теплоносителю ярко-зеленый цвет, что позволяет оперативно обнаружить даже небольшие утечки и принять меры по устранению дефектов. Он безопасен для человека и окружающей среды и разрешен к применению в системах теплоснабжения.

Жителей просят в случае обнаружения зеленой воды в кране или на поверхности земли сообщать об этом в компанию.

Ранее, в 2024 году, АО "УСТЭК-Челябинск" уже применяло органический краситель "Уранин А" для проверки герметичности тепловых сетей и выявления протечек.