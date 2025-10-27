В Екатеринбурге пройдет крестный ход, движение в центре ограничат

В День народного единства, 4 ноября, в Екатеринбурге состоится крестный ход.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он будет проводиться в честь празднования Дня Казанской иконы Божией Матери. Из-за этого движение в центре Екатеринбурга временно ограничат.

Само шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора (улица Розы Люксембург, 57а) до Храма-на-Крови (улица Царская, 10). Во время крестного хода (с 11:30 до 12:30) будет перекрыто движение транспорта на следующих участках:

по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;

по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева;

по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина, от Пушкина до Толмачева;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

по улице Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови.

В мэрии отметили, что будет обеспечена охрана порядка и безопасность движения транспорта и пешеходов на пути следования крестного хода.