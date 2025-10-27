В Челябинской области в двух национальных парках введен карантин из-за лесного вредителя

В Челябинской области в двух национальных парках введен карантин из-за выявленного вредителя леса. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Карантин введен в целях предотвращения распространения насекомого-вредителя, который наносит серьезный ущерб хвойным и лиственным деревьям. Ограничительные меры включают запрет на вывоз древесины и древесного материала с территории парков, усиленный контроль за санитарным состоянием лесных участков и проведение регулярных обследований насаждений специалистами Россельхознадзора.