Суд заочно арестовал певицу Монеточку*

Суд в Москве заочно арестовал певицу из Екатеринбурга Монеточку* (настоящее имя - Елизавета Гырдымова*) за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Певица была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих отметок.

В прошлом году в отношении Гырдымовой* было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Монеточке* грозит до двух лет лишения свободы в случае ее возвращения в Россию.

Девушка уехала из России после начала СВО. В январе 2023 года Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него Гырдымову*. До этого певица выступила с концертом в Литве, где с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон нацистский лозунг.

*признана иностранным агентом в РФ