В Калининграде закрыто кафе, где отравились дети

В Калининграде приставы закрыли кафе, где отравились дети. Решение принято в Московском районе города.

Суд вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности кафе "Бела Дона", после посещения которого школьникам потребовалась медицинская помощь. В присутствии понятых были опечатаны все входы в заведение общепита, руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов, сообщает управление ФССП по Калининградской области.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что количество отравившихся детей выросло с девяти до 14. Из них 13 лечатся амбулаторно, один ребенок госпитализирован в стационар.