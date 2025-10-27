27 Октября 2025
в россии
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство и расчленение своего знакомого

В Нижнем Тагиле местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве и расчленении своего знакомого. Обвинительное заключение в отношении 58-летнего свердловчанина уже утверждено и направлено с материалами дела в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, убийство произошло в июле текущего года. По версии следствия, обвиняемый вместе с 59-летним знакомым распивали алкоголь в садовом доме одного из коллективных поселков города. В какой-то момент между ними возникла ссора. Потерпевший взялся за нож и пригрозил собутыльнику убийством. Тогда обвиняемый ударил знакомого по лицу рукой и перехватил нож. Потерпевший попытался подняться и выбежать из дома, но тот нанес ему несколько ударов. От колото-резаной раны грудной клетки, проникающей в плевральную полость, осложнившейся острой кровопотерей, потерпевший скончался на месте преступления.

После этого обвиняемый при помощи электрической пилы отделил от тела руки, ноги, голову и нижнюю часть туловища. Все это он упаковал в мешки: один выбросил в водоем, а остальные вывез в поле

Дело удалось раскрыть и мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Нижнего Тагила.


Теги: Нижний Тагил, убийство, расчленение, суд


