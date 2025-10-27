Развитие ИИ привело к росту подделок документов - статистика

Развитие искусственного интеллекта и других сопутствующих технологий приводит к росту подделок документов. Так, в 2024 году число уголовных дел по этой статье выросло на 34%, число осужденных – на 7%, отмечается в совместном исследовании разработчика систем проверки подлинности документов Smart Engines и юридической фирмы Intellect.

Вместе с ростом возможностей ИИ растет и теневой рынок их использования, в том числе – для изготовления подделок. Также ситуацию усугубляют масштабные утечки персональных данных.

Исследователи выяснили, что чаще всего подделываются сейчас водительские удостоверения – на них приходится половина всех поддельных документов. Но при этом ущерб от подделки прав не такой существенный, как от других документов. Еще 16% приходится на фальсифицированные паспорта, они чаще используются не для финансовой выгоды, а для личных целей (впрочем, часть их них может быть связана с деньгами, например, оформление кредитов или вступления в наследство), пишет Forbes.

Растет доля подделок служебных и военных удостоверений – это связано и с получением привилегий, и с возможностью избежать, например, военной службы.