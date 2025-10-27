27 Октября 2025
Образование В России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Домашние задания в нынешнем виде не нужны, заявил Даванков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") снова призвал отменить нынешние домашние задания в школе.
Ранее он признался, что, когда только стал депутатом, его сын сразу попросил его протащить и принять такой закон. Эту тему Даванков поднимает снова, потому что в нынешнем виде "домашка" - это профанация, ее все пологовно списывают. Нужно давать домашние задания "по-новому". А в учебный процесс нужно внедрять ИИ, ведь учителя перегружены отчетностью. Поэтому нужно разгрузить учителей и перейти на ИИ от "Яндекса", "Сбера", считает депутат.

Также он отметил, что ученики плохо усваивают материал, который им задают на дом без изучения его в классе. А в школе не успевают все пройти. По его убеждению, нужно запретить давать на дом самостоятельное прохождение материала.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов возмущен этим призывом. Он не понимает, о каком будто бы негодном "текущем виде домашних заданий" говорит Даванков. Есть задачи, эссе, подготовка к устному ответу и прочие формы домашней работы.

"Выполнение домашнего задания - это не пустая трата времени, это личная (без учителя рядом, что важно) отработка учеником учебного материала. Это неотъемлемая часть школьной учебной работы! В каком бы виде она ни была предложена. И если Ваш ребенок для решения задачек пользуется ГДЗ или ИИ - это Ваша, гражданин Даванков, личная проблема. Воспитательная. Это Вы ЛИЧНО не объяснили ребеночку, что так он свой мозг атрофирует и становится идиотом. И не надо теперь эту ошибочную родительскую практику всей стране навязывать! Даже просто заучивание стихотворения - это работа ученика на развитие памяти, образного мышления, развитие речи, формирование культуры, в конце концов. И если Вы, как родитель, считаете, что это "устаревшая методика", - Вы, мягко говоря, ошибаетесь", - написал Богданов.

Он недоумевает, почему в Минпросе или в Российской академии образования не осадят желающих все время отменить домашнее задание для школьников.

Ранее директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский призвал депутатов не вмешиваться в организацию учебного процесса, где разберутся без них. Политики лезут не в свое дело. А народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин сказал более категорично: отменить домашнее задание в школе хотят либо вредители, либо абсолютно некомпетентные люди.

Теги: образование, школа, домашнее задание


