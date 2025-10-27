В МВД рассказали о семье из Екатеринбурга, в которой из-за пожара погиб 7-летний мальчик

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности о семье, в которой накануне в результате пожара погиб 7-летний мальчик. Трагедия произошла днем 26 октября в одной и квартир по улице Родонитовая в Екатеринбурге. По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, в семье было четверо детей, а хозяйка квартиры состоит на учете.

"Семья, в которой произошла трагедия, многодетная, воспитывает троих дочерей, 2020, 2022 и 2024 г.р. До случившегося ЧП был ещё и сын, теперь девочки остались без старшего братика, которого спасти не удалось. Мать (1996 г.р.) ребятишек в момент, когда произошел пожар, мыла в ванной комнате двух малышей. Старшие находились в комнате и играли. Когда женщина вышла из ванной, увидела пламя. По одной из отрабатываемых сотрудниками МВД, СКР и МЧС версий, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с зажигалкой или спичками", - рассказал полковник Горелых.

Версию с пожаром подтвердил и старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Он добавил, что, предварительно, мальчик 2019 г.р. погиб из-за отравления продуктами горения. Остальные жильцы квартиры были доставлены в больницу для оказания им необходимой помощи.

По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Для определения более точных причин трагедии проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следствием СК России во взаимодействии с представителями МЧС и полиции продолжается выяснение всех деталей случившегося. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Ранее "4 Канал" сообщал со ссылкой на соседей, что многодетная семья имеет репутацию неблагополучной. Якобы еще летом из окна этой квартиры с 6 этажа выпала девочка, однако тогда она выжила. Саму же мать, по словам соседей, те часто видели в нетрезвом состоянии.