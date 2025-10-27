Индекс Мосбиржи продолжает падение

Индекс Мосбиржи в понедельник, 27 октября, на открытии торгов опустился ниже 2500 пунктов впервые с декабря 2024-го. Таким образом, тренд прошлой недели продолжился.

24 октября торги закрылись снижением индекса на 1,04% - до 2543,94 пункта. Ситуацию не изменило даже пятничное решение Центрального банка снизить ключевую ставку до 16,5%. За минувшую неделю индекс Мосбиржи потерял почти 6,5%, с начала года – 11,8%, отмечают "Ведомости".

Аналитики отмечают, что инвесторы восприняли ближе к сердцу не сам факт понижения ставки на 0,5%, а жесткую риторику регулятора и прогноз по средней ставке на следующий год. По мнению экспертов, позитивные геополитические новости оказывают гораздо большее влияние на индекс, чем объективные экономические показатели.