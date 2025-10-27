"Я в этом не участвую": Трамп высказался о новых санкциях в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность использования замороженных в Европе российских активов для военной помощи Украине.

"[Об этом] нужно спросить Евросоюз, я в этом не участвую", - заявил глава государства журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Также Трамп ушел от ответа на вопрос о том, рассматривает ли он введение дополнительных санкций в отношении России. "Вы узнаете", - сказал президент США, не уточнив, когда это произойдет.

На прошлой неделе администрация США впервые за время второго президентства Трампа ввела новые санкции в отношении России – под дополнительные ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл". В Кремле заявили, что это нанесло вред перспективам реанимации отношений России и Америки, "однако это не повод отказываться от устремлений восстановить отношения двух стран".