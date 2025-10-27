В Югре прокуратура добилась выплат детям погибшего военнослужащего

После вмешательства прокуратуры членам семьи погибшего участника специальной военной операции перечислена выплата в размере 3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя двоих несовершеннолетних детей погибшего участника СВО. Установлено, что отец несовершеннолетних погиб при прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции.

Однако дети не получили выплату, поскольку не были зарегистрированы по месту жительства на территории Югры. Прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания несовершеннолетних на территории региона.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. После вмешательства прокуратуры членам семьи участника СВО перечислена региональная выплата на общую сумму 3 млн рублей.