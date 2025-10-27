Для россиян могут снизить соцнорму энергопотребления

На этой неделе в правительстве России будут обсуждать возможность снижения соцнормы энергопотребления для граждан (дифференцированных тарифов на электричество для граждан). Идея принадлежит Федеральной антимонопольной службе, которая пытается бороться с перекрестным субсидированием. Перекрестное субсидирование несколько последних лет растет из-за нелегального майнинга, пишет "Коммерсант".

Перекрестное субсидирование предполагает снижение тарифов для населения за счет повышения цен для бизнеса и бюджетных учреждений. Этим пользуются майнеры, которые по тарифам для физлиц потребляют огромные, вполне промышленные объемы электроэнергии.

Для борьбы с таким явлением правительство ввело лимиты для граждан, при превышении которых тарифы возрастают. По данным правительственной комиссии, около 90% граждан укладываются в минимальный лимит и для них повышающего коэффициента нет.

Но теперь ФАС предлагает поэтапно снижать размеры лимитов и постепенно вообще от них отказаться, сравняв для всех потребителей расценки на электричество. В "Россетях" соглашаются с позицией ФАС и заявляют, что действующие значения [лимитов] чрезмерны с точки зрения бытового комфорта для среднестатистического домовладения.