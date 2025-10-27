ТМК приняла участие в Едином дне открытых дверей "Профессионалитета"

Предприятия Трубной металлургической компании (ТМК) провели профориентационные мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Участие в ознакомительных встречах с представителями заводов приняли около 2 тыс. школьников и их родителей, сообщает пресс-служба ТМК.

Площадками для презентации образовательных кластеров, созданных в ходе реализации "Профессионалитета", стали ссузы-партнеры предприятий ТМК. Для будущих абитуриентов также провели мастер-классы по востребованным специальностям в металлургии, продемонстрировали учебные аудитории и оборудованные современные лаборатории.

Также для гостей Единого дня открытых дверей организовали экскурсии на производственные площадки ТМК, где показали современное оборудование и условия труда, рассказали о системе наставничества и возможных карьерных траекториях.

"Проведение Единого дня открытых дверей позволяет будущим специалистам узнать актуальные для отрасли и компании профессии, ознакомиться с учебными программами и увидеть будущие рабочие места. Для ТМК участие в таких мероприятиях дает возможность уже на раннем этапе наладить эффективное взаимодействие с потенциальными сотрудниками, познакомить их с корпоративной культурой и, таким образом, упростить адаптацию в дальнейшем", — сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина.