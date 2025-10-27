На Свердловской железной дороге с путей сошел грузовой электропоезд

Из-за схода электропоезда на станции Кушва произошла задержка нескольких пассажирских составов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Сход произошел в минувшее воскресенье в 21.44 на однопутном электрифицированном участке Выя - Кушва. По данным областного МЧС, произошел сход шести колесных пар локомотива поезда №3552 сообщением "ст. Благодать - ст. Смычка". К счастью, во время инцидента никто не пострадал. На место сразу же прибыли железнодорожники, которые подняли восстановительный поезд. К 23.34 движение удалось восстановить.

Из-за происшествия, на 15 минут задержались два пассажирских поезда - №351 Екатеринбург — Приобье и №86 Серов — Москва. Еще на 1 час 52 минуты задержался пригородный электропоезд №6857 Нижний Тагил - Нижняя Тура.