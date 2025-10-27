По Челябинску ездит «Газель» с прозрачным кузовом

Представьте: грузовик, через который видно всё — каждую посылку внутри. Кроссовки, дрель, телефон. На борту написано: «Заказывайте. У нас всё прозрачно».

Один из наших подписчиков поймал этот момент на камеру. Акция Авито работает как визуальная метафора: прозрачность — это не просто слова.

Каждая сделка защищена. Деньги уходят продавцу только после того, как вы проверили товар и подтвердили получение. С Авито Доставкой.

Внутри QR-кода — готовые инструкции по безопасным покупкам в интернете: как проверить продавца, защитить свои данные. Всё, что нужно знать перед покупкой в интернете, чтобы у вас случилась хорошая история.

Грузовик останавливает взгляд. Люди достают телефоны, фотографируют, сканируют код. Это не просто реклама — это наглядное напоминание о безопасности.





