Средний доход курьера в Москве превысил 20 тысяч рублей в сутки

В Москве курьеры в среднем за сутки зарабатывают 20,5 тыс. руб. Эксперты называют рынок курьерских услуг одним из драйверов самозанятости в России. Самый высокий доход курьеры имеют в Москве и Петербурге, при этом быстрее всего число курьеров растет в Краснодарском крае и Татарстане, таковы данные исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль", на них ссылается ТАСС.

В среднем по стране ежемесячный доход от курьерских услуг составляет чуть больше 48 тыс. руб.

Число курьеров в Москве более чем в четыре раза превосходит аналогичный показатель в Санкт-Петербурге, хотя в северной столице за год число исполнителей выросло на 268%. Разница в доходах московских и петербургских курьеров также ощутима: в Петербурге сутки работы приносят 5-13 тыс. руб.

Третье место по числу активных исполнителей у Екатеринбурга.