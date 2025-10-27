На Среднем Урале после теплого октября выпадет снег

Необычно теплая для конца октября погода сохранится на Среднем Урале до ближайших выходных, после чего выпадет снег. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 27-29 октября в столице Урала ожидается плюс 7-11 градусов. При этом во вторник возможен небольшой дождь.

С четверга, по предварительным прогнозам, начнется период осадков. Воздух начнет остывать, и уже к выходным вероятно установление среднесуточных отрицательных температур, а в дальнейшем – снежного покрова.

Напомним, что первые осенние заморозки в Свердловской области наблюдались в середине сентября.