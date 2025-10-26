27 Октября 2025
Фото: Накануне.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признает независимость Украины

Россия, вне всякого сомнения, признает независимость Украины, но противостоит попыткам Киева уничтожить все русское. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг", сообщает ТАСС.

"Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными, особенно после государственного переворота 11 лет назад, в феврале 2014 г., когда путчисты пришли к власти в результате незаконного кровавого переворота, подготовленного Соединенными Штатами", - отметил Лавров.

Глава российской дипломатии обратил внимание на то, что некоторое время спустя после этого события тогдашняя замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе призналась, что США к тому времени "выделили около $5 млрд на поддержку Украины и что это не было напрасно, потому что в итоге восторжествовала "демократия". "Это "демократическое правительство", пришедшее к власти незаконным путем, первым же своим политическим решением уже на следующее утро после переворота отменило статус русского языка", - напомнил глава МИД РФ.

"И переворот, конечно, состоялся на следующий день после того, как Германия, Франция и Польша гарантировали соглашение между тогдашним легитимным, признаваемым всеми президентом Виктором Януковичем и оппозицией. Когда мы позвонили французам и немцам и сказали, ребята, вы же давали гарантию, а на следующее утро оппозиция захватила правительственные здания и так далее, те ответили, что демократия порой принимает неожиданные обороты. Интересно. Затем, конечно, вооруженные формирования были отправлены на штурм здания Верховного Совета Крыма", - добавил он.

Тогда, отметил Лавров, народ Крыма отверг эту власть и провел референдум. "Потом Донецк и Луганск сделали то же самое", - напомнил он. 

Теги: Сергей Лавров, МИД РФ, независимость Украины


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

