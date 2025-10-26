Западные журналисты высмеяли генсека НАТО, заявившего, что у России "заканчиваются деньги и войска"

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X заявление генсека НАТО Марко Рютте после слов президента России Владимира Путина о "Буревестнике", сообщают РИА Новости.



Накануне глава альянса заявил, что якобы у российского лидера "заканчиваются деньги и войска".

"Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – "Буревестник", — прокомментировал Христофору.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, сообщил глава государства во время посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

По словам президента, "Буревестник" - уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Предстоит большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что ракета 21 октября совершила испытательный полет на 14 тыс. километров, и это не предел. Полет прошел "на ядерной силовой установке". Тактико-технические характеристики ракеты "Буревестник" позволяют применять ее "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии". Полет длился около 15 часов.

Путин поручил Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения.