Песков прокомментировал встречу Путина и Трампа: процесс подготовки встречи является сложным

Переговоры о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжаются, при этом четкой договоренности о конкретных датах саммита не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, сообщает Telegram-канал "Вести".

"Собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит — наверное, так выражаться неправильно", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что процесс подготовки встречи является сложным, встречаться просто ради встречи президенты не могут, поскольку не могут просто так терять свое время. При этом между Россией и США существует понимание, что встречу глав государств было бы желательно провести без длительных отсрочек.

"Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая вдолгую", — добавил Песков, комментируя перенос возможного саммита в Будапеште.