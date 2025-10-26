В Нефтеюганске произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В Нефтеюганске произошло ДТП с участием "скорой помощи", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована в группе "Это Юганск, детка". "Скорая" перевернулась на бок после столкновения с легковым автомобилем на перекрестке ул. Набережная и ул. Ленина накануне вечером.

"ЗАГС, ДТП со скорой помощью, все службы на месте, "скорая" на боку лежит, дорога по улице Гагарина перекрыта", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.