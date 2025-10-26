26 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэнерго ждет стабилизации оптовых цен на топливо осенью

Минэнерго ждет стабилизации оптовых цен на топливо осенью. В этот период спрос на него снижается, а на НПЗ завершают плановые ремонты, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра энергетики Сергея Цивилева.

"Эти два фактора вместе помогут вернуть баланс на рынке бензина в норму. Объем производства будет существенно превышать потребление", - сказал он.

Глава Минэнерго подчеркнул, что благодаря принятым мерам и сезонным факторам министерство ожидает осенью стабилизации цен на оптовом рынке топлива. Министр подчеркнул, что Правительство России считает абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме обеспечивать стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов.

"Подчеркну, что правительство России считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов", - сказал он.

Ранее резидент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая 2026 года. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке.

Правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 22 октября поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в рознице, особенно в преддверии зимнего сезона.

Теги: Минэнерго, стабилизация цен, рынок нефтепродуктов, бензин


