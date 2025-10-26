В России установлен новый профессиональный праздник - День работника суда

В России установлен новый профессиональный праздник - День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ и опубликовано на официальном сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Празднование приурочено к исторической дате - 5 ноября 1723 года, когда Император Всероссийский Петр I подписал указ "О форме суда". Этот документ установил порядок рассмотрения дел судами и закрепил принцип состязательности сторон в гражданских и большинстве уголовных процессов.

Инициатива установления праздника поступила от Председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова и получила поддержку Президента России. В документе отмечается, что учреждение профессионального праздника направлено на признание заслуг работников судебной системы и повышение престижа судебной власти.